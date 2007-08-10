Таушканов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таушканов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2007

Отец: не указан

Мать: Трашкова-Таушканова Тамара Анатольевна

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