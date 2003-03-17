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Таушканов Никита Романович
Таушканов Никита Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.2003
Пол
Мужской
Отец
Таушканов Роман Николаевич
Мать
Трашкова-Таушканова Тамара Анатольевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2003
Отец:
Таушканов Роман Николаевич
Мать:
Трашкова-Таушканова Тамара Анатольевна
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