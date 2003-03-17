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Таушканов Никита Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2003

Отец: Таушканов Роман Николаевич

Мать: Трашкова-Таушканова Тамара Анатольевна

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