Лапин Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1914
Дата смерти07.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1914
Из справки о заключении брака Брак в 1934 На момент заключения брака ему было 20 лет Николаевская церковь
Крещение
27.05.1914
Николаевская Ц Семен Владимиров Овцынов Дев Анастасия Васильева Лапина(дочь Василия Ег Лапина?)
Бракосочетание
20.01.1934
№ 18 от 20.01.1934 Добринский ЗАГС отпр запрос 10.10.24
Рождение ребёнка
02.01.1935
Сын: Лапин Иван Петрович
Мать ребёнка: Лапина (Губина) Ольга Николаевна
Рождение по базе ЗАГС не находит В смерти 1935г.р.
Рождение ребёнка
04.10.1937
Дочь: Лапина Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Лапина (Губина) Ольга Николаевна
№ 143 от 05.10.1937 Добринский ЗАГС
Рождение ребёнка
10.01.1941
Мать ребёнка: Лапина (Губина) Ольга Николаевна
Справка рождении Запись акта №6 от 15.01.1941 которую составил1ый Нижне-Матренский сельский совет Хворостянского района Воронежской области отпр запрос 10.10.24
Работа или профессия
С 1946 по 1948
в РККА зачеркнуто и написано Животновод? в колхозе грамотен
Упоминание
С 1946 по 1954
1954 хоз 276 1953 хоз 295(297) 1952 хоз 299 1949-1951 ОГПУ хоз 323 1946-1948 ОГПУ 67
Рождение ребёнка
14.12.1946
Мать ребёнка: Лапина (Губина) Ольга Николаевна
Крестный Людмилы Васильевны № 46 от 20.12.1946 Добринский ЗАГС отпр запрос 10.10.24
Упоминание
С 01.01.1950 по 1953
Заключение с 1950 по 1954 в 1954 есть в пох книге
Отбывание наказания
С 1950 по Неизвестно
В пох книге за 1953г прибывает в заключении
Работа или профессия
1954
Колхоз
Бракосочетание
17.04.1962
Корфовский, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Место жительства
30.12.1975
Выдавался паспорт ОВД Хабаровского райисполкома
Место жительства
05.05.1977
Село Сосновка Хабаровский район Заречная 18
Смерть
07.04.1995
Обострение хронического легочного бронхита Острая сердечная недостаточность