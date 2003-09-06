Лапин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1941
Дата смерти06.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1941
Отец: Лапин Петр Андреевич
Мать: Лапина Ольга Николаевна
Справка рождении Запись акта №6 от 15.01.1941 которую составил1ый Нижне-Матренский сельский совет Хворостянского района Воронежской области
Рождение ребёнка
15.02.1961
Бракосочетание
16.05.1962
Жена: Лапина Раиса Николаевна
Запись №8 от 16.05.1962 Нижне-Матренский сельский совет Добринского района Липецкой области
Рождение ребёнка
12.09.1964
Дочь: Устимова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Лапина Раиса Николаевна
№ 70 от 02.10.1964
Рождение ребёнка
07.07.1967
Рождение ребёнка
02.08.1969
Рождение ребёнка
21.02.1971
Рождение ребёнка
09.11.1972
Рождение ребёнка
03.07.1977
Смерть
06.09.2003
Алкогольная кардиомиопатия Запись акта 526 от 08.09.2003 Добринский район Липецкая область