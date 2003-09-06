Лапин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапин Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1941

Дата смерти

06.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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1964 г.р.
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Добавил:

ДУ
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1941

Отец: Лапин Петр Андреевич

Мать: Лапина Ольга Николаевна

Справка рождении Запись акта №6 от 15.01.1941 которую составил1ый Нижне-Матренский сельский совет Хворостянского района Воронежской области
Рождение ребёнка
15.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Раиса Николаевна

Бракосочетание
16.05.1962

Жена: Лапина Раиса Николаевна

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Запись №8 от 16.05.1962 Нижне-Матренский сельский совет Добринского района Липецкой области
Рождение ребёнка
12.09.1964

Дочь: Устимова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Лапина Раиса Николаевна

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
№ 70 от 02.10.1964
Рождение ребёнка
07.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
21.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Раиса Николаевна

Рождение ребёнка
03.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапина Раиса Николаевна

Смерть
06.09.2003
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Алкогольная кардиомиопатия Запись акта 526 от 08.09.2003 Добринский район Липецкая область
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