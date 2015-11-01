Лапин Иван Петрович 02.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапин Иван Петрович

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Место рождения

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.01.1935

Дата смерти

Около ?.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1935

Отец: Лапин Петр Андреевич

Мать: Лапина (Губина) Ольга Николаевна

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение по базе ЗАГС не находит В смерти 1935г.р.
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Образование
С 1949 по 1954
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
1949-1951 - 4кл 1952 5 класс 1953 нет дан 1954 учащийся пох книга
Бракосочетание
1957

Жена: Мария

Смерть
Около ?.11.2015
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
№17208 от 18.11.2015 Спец отдел ГАГС о смерти по городу Новосибирску Управление по делам ЗАГС Новосибирской области

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