Лапин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения02.01.1935
Дата смертиОколо ?.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1935
Рождение по базе ЗАГС не находит В смерти 1935г.р.
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1949 по 1954
1949-1951 - 4кл 1952 5 класс 1953 нет дан 1954 учащийся пох книга
Бракосочетание
1957
Жена: Мария
Смерть
Около ?.11.2015
№17208 от 18.11.2015 Спец отдел ГАГС о смерти по городу Новосибирску Управление по делам ЗАГС Новосибирской области