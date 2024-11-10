Лапина (Тимошенко) Анна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская область Красногорский район
Бракосочетание
17.04.1962
Муж: Лапин Петр Андреевич
Корфовский, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
№24 от 17.4.1962 Исполком Корфовского поселкового Совета Хабаровского сельского района.