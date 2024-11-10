Лапина (Тимошенко) Анна Макаровна 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапина (Тимошенко) Анна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская область Красногорский район
Бракосочетание
17.04.1962

Муж: Лапин Петр Андреевич

Корфовский, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
№24 от 17.4.1962 Исполком Корфовского поселкового Совета Хабаровского сельского района.

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