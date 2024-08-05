Лапина (Овцынова) Александра Владимирова
Место рождения
Дата рождения17.04.1888
Дата смерти03.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1888
Фамилия теория по поручителю Евстафий Тимофеев Токарев
Крещение
18.04.1888 ст.
Евстафий Тимофеев Токарев Хиония Гаврилова Овцынова
Бракосочетание
08.01.1906
Муж: Лапин Андрей Егоров
Богоявленская церковь Ему 18 ей 17 Поручители Василий Егоров Лапин Павел Семенов Афонасьев(муж сестры Натальи Ег Лапиной) Яков и Евстафий Тимофеевы
Рождение ребёнка
27.01.1907 ст.
Сын: Лапин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Лапин Андрей Егоров
В книге вед зарплаты кр армейцам ему 8лет Метрика есть
Рождение ребёнка
07.08.1908 ст.
Дочь: Лапина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лапин Андрей Егоров
В книге ведомости кр армейцам ей 6л Метрика есть
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Лапин Андрей Егоров
Мет +
Рождение ребёнка
26.05.1914
Сын: Лапин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Лапин Андрей Егоров
Из справки о заключении брака Брак в 1934 На момент заключения брака ему было 20 лет Николаевская церковь
Восприемник
22.12.1916 ст.
Иван Григорий Андреев Лапин и Наталья Петрова У Ивана Григорьева Лапина(По линии Андрея Лапина) в 1916г
Смерть
03.03.1940
Поручитель в 1916г Списки детей 1926г глава хозяйства №10 от 4.03.1940