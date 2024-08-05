Лапина (Овцынова) Александра Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Овцынова) Александра Владимирова

Место рождения

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.04.1888

Дата смерти

03.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1888

Отец: Овцынов Владимир Гавриилов

Мать: Овцынова (Токарева) Мария Тимофеева

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Фамилия теория по поручителю Евстафий Тимофеев Токарев
Крещение
18.04.1888 ст.
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Евстафий Тимофеев Токарев Хиония Гаврилова Овцынова
Бракосочетание
08.01.1906

Муж: Лапин Андрей Егоров

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Богоявленская церковь Ему 18 ей 17 Поручители Василий Егоров Лапин Павел Семенов Афонасьев(муж сестры Натальи Ег Лапиной) Яков и Евстафий Тимофеевы
Рождение ребёнка
27.01.1907 ст.

Сын: Лапин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лапин Андрей Егоров

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
В книге вед зарплаты кр армейцам ему 8лет Метрика есть
Рождение ребёнка
07.08.1908 ст.

Дочь: Лапина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лапин Андрей Егоров

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
В книге ведомости кр армейцам ей 6л Метрика есть
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.

Сын: Лапин Василий Андреев

Отец ребёнка: Лапин Андрей Егоров

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Мет +
Рождение ребёнка
26.05.1914

Сын: Лапин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Лапин Андрей Егоров

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Из справки о заключении брака Брак в 1934 На момент заключения брака ему было 20 лет Николаевская церковь
Восприемник
22.12.1916 ст.
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Иван Григорий Андреев Лапин и Наталья Петрова У Ивана Григорьева Лапина(По линии Андрея Лапина) в 1916г
Смерть
03.03.1940
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель в 1916г Списки детей 1926г глава хозяйства №10 от 4.03.1940

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