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Ольховикова Ульяна Ивановна

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Место рождения

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

20.12.1904 ст.

Дата смерти

20.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1904 ст.

Отец: Ольховиков Иван Данилович

Мать: Чужкова Евдокия Ивановна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
21.12.1904 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
21.11.1922

Муж: Филимонов Григорий Тихонович

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.01.1924

Сын: Филимонов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Филимонов Григорий Тихонович

Кокаревка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.06.1987
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
От атеросклероза
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