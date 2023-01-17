Ольховикова Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.12.1904 ст.
Дата смерти20.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1904 ст.
Крещение
21.12.1904 ст.
Бракосочетание
21.11.1922
Рождение ребёнка
22.01.1924
Сын: Филимонов Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Филимонов Григорий Тихонович
Кокаревка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.06.1987
От атеросклероза