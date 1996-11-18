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Филимонов Пётр Григорьевич

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Место рождения

Кокаревка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.01.1924

Дата смерти

18.11.1996

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1924

Отец: Филимонов Григорий Тихонович

Мать: Ольховикова Ульяна Ивановна

Кокаревка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Призыв на военную службу
20.03.1943
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Демобилизация
21.04.1944
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Признан негодным к воинской службе из-за ранения в левый глаз осколком мины
Бракосочетание
14.10.1947

Жена: Ольховикова Анна Егоровна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольховикова Анна Егоровна

Смерть
18.11.1996
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
От сердечно-сосудистой недостаточности
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