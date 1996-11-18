Филимонов Пётр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1924
Дата смерти18.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1924
Призыв на военную службу
20.03.1943
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Демобилизация
21.04.1944
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Признан негодным к воинской службе из-за ранения в левый глаз осколком мины
Бракосочетание
14.10.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольховикова Анна Егоровна
Смерть
18.11.1996
От сердечно-сосудистой недостаточности