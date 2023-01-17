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Ольховиков Иван Данилович

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Место рождения

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.02.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1882 ст.

Отец: Ольховиков Данило Самойлович

Мать: Ефимия Савишна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
22.02.1882 ст.
Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1900 ст.

Жена: Чужкова Евдокия Ивановна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1904 ст.

Дочь: Ольховикова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Чужкова Евдокия Ивановна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Ольховиков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Чужкова Евдокия Ивановна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
04.11.1911 ст.

Жена: Павленко Евдокия Лукьяновна

Поповка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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