Ольховиков Иван Данилович
Место рождения
Дата рождения21.02.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.02.1882 ст.
Отец: Ольховиков Данило Самойлович
Мать: Ефимия Савишна
Крещение
22.02.1882 ст.
Бракосочетание
10.11.1900 ст.
Жена: Чужкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1904 ст.
Дочь: Ольховикова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Чужкова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Ольховиков Стефан Иванович
Мать ребёнка: Чужкова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
04.11.1911 ст.
Смерть
Неизвестно