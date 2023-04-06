Колчина (Бутина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина (Бутина) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Колчин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Колчин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
11.04.1914

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Колчин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Колчин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Колчин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Колчин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
24.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Николай Ильич

Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
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