Колчина (Бутина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
11.04.1914
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Колчин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колчин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Колчин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
24.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колчин Николай Ильич
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно