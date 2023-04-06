Колчин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Колчин Николай Ильич

Мать: Колчина Надежда

Рождение ребёнка
01.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчина Александра

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колчина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колчина Александра

Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
?.02.1943
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