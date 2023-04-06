Колчин Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Колчин Николай Ильич
Мать: Колчина Надежда
Рождение ребёнка
01.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчина Александра
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колчина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колчина Александра
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
?.02.1943