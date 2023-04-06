Колчин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Жена

1925 г.р.
1927 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Колчин Николай Ильич

Мать: Колчина Надежда

Рождение ребёнка
15.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
1948

Сын: Колчин Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
11.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нарыжных Анна Павловна

Рождение ребёнка
04.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нарыжных Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарыжных Анна Павловна

Смерть
1967
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