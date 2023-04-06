Колчин Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Колчин Николай Ильич
Мать: Колчина Надежда
Рождение ребёнка
15.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
11.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нарыжных Анна Павловна
Рождение ребёнка
04.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нарыжных Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нарыжных Анна Павловна
Смерть
1967