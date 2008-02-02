(Панкратова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панкратова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1925

Дата смерти

02.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Колчин Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Колчин Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Дмитрий Николаевич

Смерть
02.02.2008