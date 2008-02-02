(Панкратова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1925
Дата смерти02.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Колчин Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.2008