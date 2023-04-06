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Колчин Степан Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

03.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Колчин Николай Ильич

Мать: Колчина Надежда

Рождение ребёнка
24.12.1946

Дочь: Сидельникова Надежда Степановна

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
11.09.1950

Дочь: Максимова Софья Степановна

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
11.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
1956

Сын: Колчин Сергей Степанович

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
1959

Сын: Колчин Владимир Степанович

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Степанович

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Степанович

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Степанович

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Степанович

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Степанович

Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Устинья)

Место жительства
Неизвестно
Чемолган
Смерть
03.01.1981
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