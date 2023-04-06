Колчин Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти03.01.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Колчин Николай Ильич
Мать: Колчина Надежда
Рождение ребёнка
24.12.1946
Дочь: Сидельникова Надежда Степановна
Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)
Рождение ребёнка
11.09.1950
Дочь: Максимова Софья Степановна
Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)
Рождение ребёнка
11.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)
Рождение ребёнка
1959
Сын: Колчин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Евдокия (Устинья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия (Устинья)
Место жительства
Неизвестно
Чемолган
Смерть
03.01.1981