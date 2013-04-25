Максимова (Колчина) Софья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1950
Дата смерти25.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1950
Отец: Колчин Степан Николаевич
Мать: Евдокия (Устинья)
Рождение ребёнка
24.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
25.04.2013