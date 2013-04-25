Максимова (Колчина) Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Колчина) Софья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1950

Дата смерти

25.04.2013

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1950

Отец: Колчин Степан Николаевич

Мать: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
24.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов ? Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
25.04.2013
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