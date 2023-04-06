Колчин Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смерти2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: Колчин Степан Николаевич
Мать: Евдокия (Устинья)
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Якутия
Смерть
2016