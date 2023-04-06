Колчин Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Колчин Степан Николаевич

Мать: Евдокия (Устинья)

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Якутия
Смерть
2016
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