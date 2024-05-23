Копничев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Копничева Анна Александровна
Мать ребёнка: Копничева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1892
Сын: Копничев Александр Александрович
Мать ребёнка: Копничева Мария Васильевна
Смерть
После 1885