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Копничев Александр Михайлович

Место рождения

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Копничев Михаил Григорьевич

Мать: Копничева Екатерина Антоновна

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копничева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Копничева Анна Александровна

Мать ребёнка: Копничева Мария Васильевна

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1892

Сын: Копничев Александр Александрович

Мать ребёнка: Копничева Мария Васильевна

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885

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