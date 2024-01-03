Копничева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копничева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Копничева Анна Александровна

Отец ребёнка: Копничев Александр Михайлович

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копничев Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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