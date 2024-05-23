Копничев Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Копнин Григорий Иванович
Мать: Копничева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Копничев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Копничева Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1860
Мать ребёнка: Копничева Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Копничева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Копничева Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Копничев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Копничева Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Копничев Филарет Михайлович
Мать ребёнка: Копничева Екатерина Антоновна
Смерть
После 1885