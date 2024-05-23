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Копничева Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копничев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Копничев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Копничев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Копничева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Копничев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Копничев Филарет Михайлович

Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич

Хребтово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1885

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