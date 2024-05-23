Копничева Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Копничев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Копничева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Копничев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Копничев Филарет Михайлович
Отец ребёнка: Копничев Михаил Григорьевич
Смерть
После 1885