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Иван Акимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Аким Ерофеев

Мать: Февронья Григорьева

Бракосочетание
23.07.1836

Жена: Агафья Артемьева

Метрическая книга 1837
Рождение ребёнка
08.04.1838

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Агафья Артемьева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
16.10.1843

Сын: Жеребцов Артемий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Артемьева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
21.01.1846

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Агафья Артемьева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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