Иван Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Аким Ерофеев
Мать: Февронья Григорьева
Бракосочетание
23.07.1836
Жена: Агафья Артемьева
Метрическая книга 1837
Рождение ребёнка
08.04.1838
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Агафья Артемьева
Рождение ребёнка
16.10.1843
Мать ребёнка: Агафья Артемьева
Рождение ребёнка
21.01.1846
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Агафья Артемьева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно