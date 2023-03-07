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Агафья Артемьева

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Место рождения

Рабала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

22.02.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1818

Отец: Артемий ...

Мать: не указана

Рабала, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
23.07.1836

Муж: Иван Акимов

Метрическая книга 1837
Рождение ребёнка
08.04.1838

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Акимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
16.10.1843

Сын: Жеребцов Артемий Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
21.01.1846

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Акимов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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