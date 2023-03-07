Агафья Артемьева
Место рождения
Дата рождения22.02.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1818
Отец: Артемий ...
Мать: не указана
Бракосочетание
23.07.1836
Муж: Иван Акимов
Метрическая книга 1837
Рождение ребёнка
08.04.1838
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
16.10.1843
Отец ребёнка: Иван Акимов
Рождение ребёнка
21.01.1846
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Акимов
Смерть
Неизвестно