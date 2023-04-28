Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения21.01.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1846
Отец: Иван Акимов
Мать: Агафья Артемьева
Бракосочетание
10.07.1866
Жена: не указана
Метрическая книга 1866
Рождение ребёнка
01.07.1869
Сын: Петр Григорьев
Мать ребёнка: Ирина Егорова
Рождение ребёнка
07.12.1877
Сын: Жеребцов Павел
Мать ребёнка: Ирина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Егорова
Смерть
Неизвестно