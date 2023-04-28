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Григорий Иванов

Место рождения

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

21.01.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1846

Отец: Иван Акимов

Мать: Агафья Артемьева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
10.07.1866

Жена: не указана

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Метрическая книга 1866
Рождение ребёнка
01.07.1869

Сын: Петр Григорьев

Мать ребёнка: Ирина Егорова

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.12.1877

Сын: Жеребцов Павел

Мать ребёнка: Ирина Егорова

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Егорова

Смерть
Неизвестно
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