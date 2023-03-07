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Ирина Егорова

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Место рождения

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

12.04.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1846

Отец: Егор Евдокимов

Мать: Соломонида Иванова

Валойла, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.07.1869

Сын: Петр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.12.1877

Сын: Жеребцов Павел

Отец ребёнка: Григорий Иванов

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванов

Смерть
Неизвестно
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