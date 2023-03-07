Ирина Егорова
Место рождения
Дата рождения12.04.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1846
Отец: Егор Евдокимов
Мать: Соломонида Иванова
Рождение ребёнка
01.07.1869
Сын: Петр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Рождение ребёнка
07.12.1877
Сын: Жеребцов Павел
Отец ребёнка: Григорий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно