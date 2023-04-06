Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения08.04.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1838
Отец: Иван Акимов
Мать: Агафья Артемьева
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
09.07.1858
Сын: Илья Андреев
Отец ребёнка: Калачев Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
07.08.1859
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Калачев Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
01.08.1860
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Калачев Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
05.04.1868
Отец ребёнка: Калачев Андрей Матвеев
Смерть
Неизвестно