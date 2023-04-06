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Ирина Иванова

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Место рождения

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

08.04.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1838

Отец: Иван Акимов

Мать: Агафья Артемьева

Токарева, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
1857

Муж: Калачев Андрей Матвеев

Рождение ребёнка
09.07.1858

Сын: Илья Андреев

Отец ребёнка: Калачев Андрей Матвеев

Ладва, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
07.08.1859

Дочь: Наталья Андреева

Отец ребёнка: Калачев Андрей Матвеев

Ладва, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.08.1860

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Калачев Андрей Матвеев

Ладва, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.04.1868

Сын: Калачев Федор Андреев

Отец ребёнка: Калачев Андрей Матвеев

Ладва, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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