Степан Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Крохалев Варфоломей Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
ГАПК,111-1-2823-10л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Дементьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Андрей Степанович
Мать ребёнка: Марья Дементьевна
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1774
Сын: Крохалев Ларион Степанович
Мать ребёнка: Марья Дементьевна
Кр. Муз. Ед/хр2506 N18
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Екатерина
Кр. Муз. Ед/хр2506 N18
Смерть
Неизвестно