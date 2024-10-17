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Степан Варфоломеевич

Место рождения

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Крохалев Варфоломей Тимофеевич

Мать: не указана

Ивановское, Макарьевский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК,111-1-2823-10л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Дементьевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Андрей Степанович

Мать ребёнка: Марья Дементьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Крохалев Ларион Степанович

Мать ребёнка: Марья Дементьевна

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр2506 N18
Рождение ребёнка
1779

Сын: Крохалев Иван Степанович

Мать ребёнка: Екатерина

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр2506 N18
Смерть
Неизвестно

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