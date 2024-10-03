Марья Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Дементий Леонтьев
Мать: Парасковья Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Андрей Степанович
Отец ребёнка: Степан Варфоломеевич
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1774
Сын: Крохалев Ларион Степанович
Отец ребёнка: Степан Варфоломеевич
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр2506 N18
Смерть
Неизвестно