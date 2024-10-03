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Марья Дементьевна

Место рождения

Княжево, Унженская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Дементий Леонтьев

Мать: Парасковья Макаровна

Княжево, Унженская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Андрей Степанович

Отец ребёнка: Степан Варфоломеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Крохалев Ларион Степанович

Отец ребёнка: Степан Варфоломеевич

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Кр. Муз. Ед/хр2506 N18
Смерть
Неизвестно

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