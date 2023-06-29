Варфоломей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Князя семена Ивановича Гагарина 1745 г
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Мавра Варфоломеевна

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
1742

Сын: Григорий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Парасковья Варфоломеевна

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Место жительства
С 1745
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Захар Варфоломеевич

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Акилина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Ивановна

Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот