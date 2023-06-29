Варфоломей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Князя семена Ивановича Гагарина 1745 г
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Мавра Варфоломеевна
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Парасковья Варфоломеевна
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Место жительства
С 1745
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Захар Варфоломеевич
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Акилина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Ивановна
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 105 оборот