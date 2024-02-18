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Крюков Антип Иванович

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.

Отец: Крюков Иван Степанович

Мать: не указана

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Татьяна Силина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Дочь: Крюкова Матрена Антиповна

Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Силина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Крюков Кирилл Антипович

Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Силина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Крюкова Дарья Антиповна

Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Силина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Смерть
Неизвестно

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