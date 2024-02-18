Крюков Антип Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1731 ст.
Отец: Крюков Иван Степанович
Мать: не указана
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Татьяна Силина
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Дочь: Крюкова Матрена Антиповна
Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Силина
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Силина
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Крюкова Дарья Антиповна
Мать ребёнка: Крюкова Татьяна Силина
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Смерть
Неизвестно