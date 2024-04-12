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Крюков Кирилл Антипович

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.

Отец: Крюков Антип Иванович

Мать: Крюкова Татьяна Силина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Агафья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Крюков Ерофей Кириллович

Мать ребёнка: Крюкова Агафья Степановна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №782, стр. 586
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.

Сын: Крюков Михаил Антипович

Мать ребёнка: Крюкова Агафья Степановна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №782, стр. 586
Смерть
Неизвестно

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