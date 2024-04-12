Крюков Кирилл Антипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.
Отец: Крюков Антип Иванович
Мать: Крюкова Татьяна Силина
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Мать ребёнка: Крюкова Агафья Степановна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №782, стр. 586
Рождение ребёнка
Около 1796 ст.
Мать ребёнка: Крюкова Агафья Степановна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №782, стр. 586
Смерть
Неизвестно