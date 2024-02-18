Крюков Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1701 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1701 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Мать ребёнка: не указана
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.
Сын: Крюков Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Смерть
Неизвестно