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Крюков Иван Степанович

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1701 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Крюков Антип Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.

Сын: Крюков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Смерть
Неизвестно

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