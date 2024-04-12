Крюков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1736 ст.
Отец: Крюков Иван Степанович
Мать: не указана
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Бракосочетание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Дочь: Крюкова Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Крюкова Авдотья (Евдокия) Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Мать ребёнка: Крюкова Авдотья (Евдокия) Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Дочь: Крюкова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Крюкова Авдотья (Евдокия) Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Сын: Крюков Парфен (Парфений) Иванович
Мать ребёнка: Крюкова Авдотья (Евдокия) Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Смерть
Неизвестно