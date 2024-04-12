Крюков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Иван Иванович

Крюков Иван Иванович

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.

Отец: Крюков Иван Степанович

Мать: не указана

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Дочь: Крюкова Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Крюкова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Сын: Крюков Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Крюкова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Дочь: Крюкова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Крюкова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Крюков Парфен (Парфений) Иванович

Мать ребёнка: Крюкова Авдотья (Евдокия) Ивановна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 54
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.