Крюкова Татьяна Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Татьяна Силина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Антип Иванович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Дочь: Крюкова Матрена Антиповна

Отец ребёнка: Крюков Антип Иванович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Крюков Кирилл Антипович

Отец ребёнка: Крюков Антип Иванович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Дочь: Крюкова Дарья Антиповна

Отец ребёнка: Крюков Антип Иванович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Смерть
Неизвестно

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