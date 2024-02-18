Крюкова Татьяна Силина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1732 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Дочь: Крюкова Матрена Антиповна
Отец ребёнка: Крюков Антип Иванович
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Отец ребёнка: Крюков Антип Иванович
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Дочь: Крюкова Дарья Антиповна
Отец ребёнка: Крюков Антип Иванович
ЦГА Москвы, фонд №2131, опись №2, дело №8, стр. 365
Смерть
Неизвестно