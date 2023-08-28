Мелихова (Евсюкова) Татьяна Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова (Евсюкова) Татьяна Агапова

Место рождения

село Долгуша Землянского уезда

Дата рождения

26.01.1870

Дата смерти

08.07.1897

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1870

Отец: Евсюков Агап Афиногенов

Мать: Евсюкова Евдокия Ильина

Бракосочетание
26.10.1892

Муж: Мелихов Харитон Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1894

Сын: Мелихов Кондрат Харитонов

Отец ребёнка: Мелихов Харитон Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
08.07.1897
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки

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