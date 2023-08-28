Мелихова (Евсюкова) Татьяна Агапова
Место рождениясело Долгуша Землянского уезда
Дата рождения26.01.1870
Дата смерти08.07.1897
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1870
Отец: Евсюков Агап Афиногенов
Мать: Евсюкова Евдокия Ильина
Бракосочетание
26.10.1892
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1894
Сын: Мелихов Кондрат Харитонов
Отец ребёнка: Мелихов Харитон Федоров
Смерть
08.07.1897
Причина смерти: от чахотки