Евсюков Агап Афиногенов
Место рождениясело Долгуша Землянского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсюков Павел Агапов
Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина
Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евсюкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
17.03.1868
Дочь: (Евсюкова) Дарья Агапова
Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
17.03.1868
Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
26.01.1870
Дочь: Мелихова (Евсюкова) Татьяна Агапова
Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
26.01.1870
Дочь: (Евсюкова) Ксения Агапова
Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
08.03.1875
Дочь: (Евсюкова) Дарья Агапова
Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
08.03.1875
Дочь: (Евсюкова) Евдокия Агапова
Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
24.06.1879
Сын: Евсюков Иван Агапов
Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина
Смерть
Неизвестно