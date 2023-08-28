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Евсюков Агап Афиногенов

Место рождения

село Долгуша Землянского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсюков Павел Агапов

Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсюкова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
17.03.1868

Дочь: (Евсюкова) Дарья Агапова

Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
17.03.1868

Сын: Евсюков Алексей Агапов

Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
26.01.1870

Дочь: Мелихова (Евсюкова) Татьяна Агапова

Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
26.01.1870

Дочь: (Евсюкова) Ксения Агапова

Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
08.03.1875

Дочь: (Евсюкова) Дарья Агапова

Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
08.03.1875

Дочь: (Евсюкова) Евдокия Агапова

Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
24.06.1879

Сын: Евсюков Иван Агапов

Мать ребёнка: Евсюкова Евдокия Ильина

Смерть
Неизвестно

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