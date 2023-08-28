Евсюкова Евдокия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюкова Евдокия Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1868

Дочь: Дарья Агапова

Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
17.03.1868

Сын: Евсюков Алексей Агапов

Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
26.01.1870

Дочь: Мелихова Татьяна Агапова

Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
26.01.1870

Дочь: Ксения Агапова

Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1875

Дочь: Дарья Агапова

Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1875

Дочь: Евдокия Агапова

Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
24.06.1879

Сын: Евсюков Иван Агапов

Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсюков Павел Агапов

Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсюков Агап Афиногенов

Смерть
Неизвестно
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