Евсюкова Евдокия Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1868
Дочь: Дарья Агапова
Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
17.03.1868
Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
26.01.1870
Дочь: Мелихова Татьяна Агапова
Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
26.01.1870
Дочь: Ксения Агапова
Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1875
Дочь: Дарья Агапова
Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1875
Дочь: Евдокия Агапова
Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
24.06.1879
Сын: Евсюков Иван Агапов
Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсюков Павел Агапов
Отец ребёнка: Евсюков Агап Афиногенов
Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно