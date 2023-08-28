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Мелихов Харитон Федоров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Мелихов Феодор Авдеев

Мать: Мелихова Дарья Андреева (Сергеева)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелихова София Семенова

Бракосочетание
26.10.1892

Жена: Мелихова (Евсюкова) Татьяна Агапова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1894

Сын: Мелихов Кондрат Харитонов

Мать ребёнка: Мелихова (Евсюкова) Татьяна Агапова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.01.1899

Сын: Мелихов Григорий Харитонов

Мать ребёнка: Мелихова София Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Мелихов Семен Харитонов

Мать ребёнка: Мелихова София Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1903

Сын: Мелихов Михаил Семенов

Мать ребёнка: Мелихова София Семенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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