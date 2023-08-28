Мелихов Харитон Федоров
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелихова София Семенова
Бракосочетание
26.10.1892
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1894
Сын: Мелихов Кондрат Харитонов
Мать ребёнка: Мелихова (Евсюкова) Татьяна Агапова
Рождение ребёнка
25.01.1899
Сын: Мелихов Григорий Харитонов
Мать ребёнка: Мелихова София Семенова
Рождение ребёнка
02.04.1901
Мать ребёнка: Мелихова София Семенова
Рождение ребёнка
03.11.1903
Мать ребёнка: Мелихова София Семенова
Смерть
Неизвестно