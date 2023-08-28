Мелихова София Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1899
Сын: Мелихов Григорий Харитонов
Отец ребёнка: Мелихов Харитон Федоров
Рождение ребёнка
02.04.1901
Отец ребёнка: Мелихов Харитон Федоров
Рождение ребёнка
03.11.1903
Отец ребёнка: Мелихов Харитон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно