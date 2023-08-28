Мелихова София Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова София Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1899

Сын: Мелихов Григорий Харитонов

Отец ребёнка: Мелихов Харитон Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1901

Сын: Мелихов Семен Харитонов

Отец ребёнка: Мелихов Харитон Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.11.1903

Сын: Мелихов Михаил Семенов

Отец ребёнка: Мелихов Харитон Федоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелихов Харитон Федоров

Смерть
Неизвестно
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