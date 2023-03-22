Балашова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

26.08.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Найденова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1885 ст.

Сын: Балашов Николай Иванович

Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Сын: Балашов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Запорович Анна Ивановна

Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Иван Егорович

Смерть
26.08.1907 ст.
Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
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