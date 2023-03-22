Балашова Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смерти26.08.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Найденова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович
Рождение ребёнка
30.11.1885 ст.
Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Запорович Анна Ивановна
Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балашов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1907 ст.