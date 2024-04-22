Балашов (Митрофанов) Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения30.11.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
30.11.1885 ст.
Отец: Балашов Иван Егорович
Метрика о рождении: ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №1336, стр. 323. Церковь: КУСКОВО СЕЛО, СПАССКАЯ Церковь.
Бракосочетание
03.11.1913 ст.
Метрика о бракосочетании: МОСКОВСКИЙ УЕЗД КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №109, стр. 83. В метрике о бракосочетании Николай Иванович (Митрофанов) он же балашов.
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Балашова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Балашова Мария Стефановна
Метрика о рождении: село Кусково, церковь Спасская.
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Балашова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Балашова Мария Стефановна
Метрика о рождении: село Кусково, церковь Спасская.
Смерть
Неизвестно