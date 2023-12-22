Балашова (Иванова) Мария Стефановна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Стефан Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1913 ст.
Метрика о бракосочетании: МОСКОВСКИЙ УЕЗД КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №109, стр. 83. В метрике о бракосочетании Николай Иванович (Митрофанов) он же балашов.
Рождение ребёнка
14.08.1914
Дочь: Балашова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович
Метрика о рождении: село Кусково, церковь Спасская.
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Балашова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович
Метрика о рождении: село Кусково, церковь Спасская.
Смерть
Неизвестно