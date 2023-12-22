Балашова (Иванова) Мария Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Иванова) Мария Стефановна

Место рождения

Вахново, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Стефан Иванов

Мать: не указана

Вахново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.11.1913 ст.

Муж: Балашов Николай Иванович

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о бракосочетании: МОСКОВСКИЙ УЕЗД КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №2132, опись №2, дело №109, стр. 83. В метрике о бракосочетании Николай Иванович (Митрофанов) он же балашов.
Рождение ребёнка
14.08.1914

Дочь: Балашова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: село Кусково, церковь Спасская.
Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Балашова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Балашов Николай Иванович

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: село Кусково, церковь Спасская.
Смерть
Неизвестно
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