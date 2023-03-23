Балашов Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: Балашов Иван Егорович
Рождение ребёнка
19.01.1902 ст.
Дочь: Балашова Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Балашова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
03.05.1903 ст.
Сын: Балашов Николай Иосифович
Мать ребёнка: Балашова Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно