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Балашов Иосиф Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: Балашов Иван Егорович

Мать: Балашова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
19.01.1902 ст.

Дочь: Балашова Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Балашова Александра Алексеевна

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1903 ст.

Сын: Балашов Николай Иосифович

Мать ребёнка: Балашова Александра Алексеевна

Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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