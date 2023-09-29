Басурманов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басурманов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Балашова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Дочь: Семенова Мария Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басурманов Николай Егорович

Мать ребёнка: не указана

Ногинск, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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