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Балашов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1895 ст.

Дата смерти

09.09.1895

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1895 ст.

Отец: Балашов Иван Егорович

Мать: Балашова Анастасия Егоровна

Метрика о рождении: ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №777, дело №84, стр. 10. Церковь: Кусково село, Спасская церковь.
Смерть
09.09.1895
Метрика о смерти: ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2620, стр. 280 Церковь: Кусково село, Спасская церковь. 5 мес. Умер от младенческой слабости.
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