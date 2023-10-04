Балашов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1895 ст.
Дата смерти09.09.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.04.1895 ст.
Отец: Балашов Иван Егорович
Метрика о рождении: ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №777, дело №84, стр. 10. Церковь: Кусково село, Спасская церковь.
Смерть
09.09.1895
Метрика о смерти: ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2620, стр. 280 Церковь: Кусково село, Спасская церковь. 5 мес. Умер от младенческой слабости.