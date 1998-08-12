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Борисова Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.11.1933

Дата смерти

12.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 07.11.1933 по Неизвестно
Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение
07.11.1933

Отец: Борисов Дмитрий Федорович

Мать: Борисова Евдокия Алексеевна

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.12.1952

Сын: Борисов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.09.1958

Сын: Борисов Валерий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Мордино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
30.10.1968

Сын: Супрун Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Супрун Юрий Филиппович

Мордино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
15.10.1972

Дочь: Супрун Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Супрун Юрий Филиппович

Мордино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
01.10.1980

Муж: Супрун Юрий Филиппович

Мордино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
12.08.1998
Мордино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
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