Борисова Зинаида Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1933
Дата смерти12.08.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 07.11.1933 по Неизвестно
Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение
07.11.1933
Рождение ребёнка
25.12.1952
Сын: Борисов Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
15.09.1958
Сын: Борисов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
30.10.1968
Отец ребёнка: Супрун Юрий Филиппович
Рождение ребёнка
15.10.1972
Дочь: Супрун Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Супрун Юрий Филиппович
Бракосочетание
01.10.1980
Смерть
12.08.1998