Борисова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около ?.09.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
07.11.1933

Дочь: Борисова Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисов Дмитрий Федорович

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около ?.09.1978
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