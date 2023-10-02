Борисов Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борисов Федор
Рождение ребёнка
07.11.1933
Дочь: Борисова Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Борисова Евдокия Алексеевна
Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно