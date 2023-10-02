Борисов Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борисов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1933

Дочь: Борисова Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Борисова Евдокия Алексеевна

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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