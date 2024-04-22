село Большая Липовица, село Большая Липовица, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Большая Липовица

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
321Большая Липовица (Троицкое), с. каз. и вл.при рч. Сухой Липовице.214438314241451Церковь православная 1. Училище. Ярмарка 1. Базар. Заводов кирпичных 3. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Больше-Липовецкая волость
19. Б. Липовица и Серебрякова, села бывшие государственные, при реке Б. Липовице, дворов 566, жителей 3172, волостное правление (уездный город в 21 версте), 2 церкви прав Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Больше-Липовицкая волость
село Большая Липовица«Кандауровская» поч. отделение2110

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Больше-Липовицкая волость
село Большая-Липовица

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
65205Большая Липовицасело52°33'41°20'N-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Большелиповицкий сельсовет
68640420101с Большая Липовицасело
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