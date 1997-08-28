Супрун Юрий Филиппович
Место рождения
Дата рождения20.06.1941
Дата смерти28.08.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941
Отец: Супрун Филипп Васильевич
Мать: Супрун Янина Антоновна
Рождение ребёнка
30.10.1968
Мать ребёнка: Борисова Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1972
Дочь: Супрун Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Борисова Зинаида Дмитриевна
Бракосочетание
01.10.1980
Смерть
28.08.1997