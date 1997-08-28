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Супрун Юрий Филиппович

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Место рождения

Старобешево

Дата рождения

20.06.1941

Дата смерти

28.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1941

Отец: Супрун Филипп Васильевич

Мать: Супрун Янина Антоновна

Рождение ребёнка
30.10.1968

Сын: Супрун Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Борисова Зинаида Дмитриевна

Мордино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
15.10.1972

Дочь: Супрун Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Борисова Зинаида Дмитриевна

Мордино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
01.10.1980

Жена: Борисова Зинаида Дмитриевна

Мордино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
28.08.1997
Мордино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
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